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Denizli’de 146 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Denizli’de görülen 16’sı tutuklu 146 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında sanıkların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.Denizli 2.

Denizli’de görülen 16’sı tutuklu 146 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında sanıkların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki salonda yapıldı. İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istedi. Tutuklu sanıklardan savunma yapan sanıklardan kapatılan Zaman gazetesinin temsilcisi Casim Alan şeker hastası olduğunu gerekçe gösterip tahliye talebinde bulundu. Alan gibi, Osman Sınav, Osman Karakamçı, Emre Yeşilova ve İzzet Orhanoğlu’da sağlık gerekçeleri ve ailevi durumlarını öne sürerek tahliye talebinde bulundular.
Savunmaların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Ocak tarihine erteledi.

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