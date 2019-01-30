Denizli’de 2018 yılında yaklaşık 850 bin kişi gripten hastanelere başvurdu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, 2018 yılında kent genelinde yaklaşık 850 bin kişinin gribal enfeksiyon hastalıklarından dolayı sağlık tesislerine başvurduğunu söyledi.

Öztürk, gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu ve özellikle hasta kişilerin bulaştırıcılık döneminde daha dikkatli olmalarını istedi. Gribal enfeksiyonların havaların iyice soğuması ile birlikte bu aylarda daha yoğun görüldüğünü belirten Öztürk, “Grip influenza virüsünün neden olduğu mevsimsel (özellikle Kasım-Aralık aylarından Nisan-Mayıs ayları arası dönemde görülen), yaygın ve bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Çok sayıda kişiyi etkilemesi ve hayati sonuçlar doğurması nedeniyle ciddi bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ile karıştırılmamalıdır. Soğuk algınlığı, influenza virüsü dışında; 200’e yakın virüsün sebep olduğu, çok daha hafif seyirli, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve halsizlik ile seyreden üst solunum yolu enfeksiyonuna verilen isimdir. Gripte ise; çok yüksek ateş (38C ve üzerinde), boğaz ağrısı, yaygın eklem ve kas ağrıları, bazen bulantı, kusma, ishaller, şiddetli baş ağrısı gibi tüm vücudu etkileyen şikayetler ile iştahsızlık görülür ve genel olarak ciddi sağlık sorunları oluşturur. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Şikayetler genellikle 7 gün kadar sürer. Hatta halk arasında ilaçla 7 gün ilaçsız 1 hafta sürer diye de bir tabiri vardır” şeklinde konuştu.

Hastalığın tedavisinin semptomatik olduğunu dile getiren Öztürk, vatandaşları özellikle antibiyotik kullanmamaları konusunda uyardı.