Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 G\u00dcN TAT\u0130L\nDenizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Ac\u0131payam il\u00e7esinde bug\u00fcn meydana gelen 4.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan okullar\u0131n per\u015fembe ve cuma g\u00fcn\u00fc tatil edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \nDEN\u0130ZL\u0130, (DHA)PARTNER\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'daki sekreter Yasemin'e bir de \u015fimdi bak\u0131n!Emine Erdo\u011fan Zeytinburnu\u2019nda Rumeli-Balkan kad\u0131nlar\u0131yla bulu\u015ftuBakan Varank: Cumhur \u0130ttifak\u0131'na oy verin\u00a0Avc\u0131lar'da hizmet d\u00f6nemini ba\u015flat\u0131n
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