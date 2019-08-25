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Denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yar alan, Çal ilçesindeki 846 yıllık 'sudan koyun geçirme' etkinliği gerçekleştirildi.

Denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yar alan, Çal ilçesindeki 846 yıllık 'sudan koyun geçirme' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi temsili Yörük göçü yapıldı.
Çal ilçesinde, 24- 25 Ağustos'ta bu yıl 846'ncısı düzenlenen 'Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı' etkinlikleri öncesi temsili Yörük göçü yapıldı. Aşağıseyit Mahallesi'ndeki Yörük göçüne çobanlar, rengarenk boyadıkları koyunları ve kangal köpekleriyle katıldı. Türk bayraklarının açıldığı, davul ve zurnaların çalındığı etkinlikte; develer, atlar ve eşekler de yer aldı. Mahalle meydanında başlayan göç, 8 asırlık 'sudan koyun geçirme' etkinliğinin düzenlendiği Büyük Menderes Nehri kenarında sona erdi. Etkinliğin ardından çobanlar, halk oyunları oynadı.
Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, asırlardır süren 'sudan koyun geçirme' etkinliğini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 50'nin üzerinde çobanın etkinliklere katılacağını kaydeden Akcan, "846 yıldır düzenlediğimiz sudan koyun geçirme etkinliklerimiz kapsamında, çoban ve Yörük kültürünün yaşatılabilmesi için bu etkinliğimizi düzenledik. Bu güzelliği tüm dünyaya tanıtmak için çabalıyoruz. Amacımız bu güzelliklerimizin yeni nesillere tanıtılması. Bu güzel etkinliğin oluşmasını sağlayan, koyunları, köpekleri ve atlarıyla bu yürüyüşe katılan çobanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçüDenizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçüDenizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçüDenizli'de asırlık gelenek öncesi temsili Yörük göçü

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