HABER

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 20:31 | Son Güncelleme

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü eski muhtar hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belence Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yapan Cafer Cunkuş'un (59) kullandığı 20 LS 890 plakalı traktör, geri manevra sırasında, arkasında takılı römorkuyla şarampole devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü eski muhtar Cunkuş, traktörün römorkunda bulunan eşi Naciye Cunkuş (48) ile Emanet Cunkuş (35) ve Hatice Cunkuş (5) yaralandı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Cafer Cunkuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi olan yaralılardan Naciye Cunkuş'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuruArınç’ın damadı hakkında flaş başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Kaza muhtar traktör

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Denizli'de iğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Son dakika: MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.