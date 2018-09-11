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Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:42 | Son Güncelleme

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin davada 20'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Daha önceki celse aralarında firari şüphelilerden birinin yakalandığı ve 3 tutuklu sanığın ise tahliye edildiği öğrenildi.

Antalya'da, temmuz ayında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, saklandıkları hücre evinde yakalanan ve 2015 yılı öncesinde örgütün sözde Denizli il sorumlusu olduğu öne sürülen tutuklu sanık Davut İlhan, savunmasında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Gizli tanık Rüzgar'ın ifadesinde belirttiği gibi tutuklu sanık Levent Güleryüz'den para almadığını savunan sanık İlhan, örgüt toplantısına gittiği belirtilen aracını 7 Temmuz 2016 tarihinden 6 ay önce sattığını iddia etti.

Mahkemeye sunulan belgeler ve dijital materyallerle ilgili savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu 20 sanığın bu hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 4 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı tutuklu sanık Necdet Özer, savunmasında, oda seçimlerinde rakip olan kişilerin 15 Temmuz'dan sonra "fırsat bu fırsat" diyerek ortaya çıktığını, gizli tanık olarak aleyhinde ifade verdiklerini, bu ifadelerle 26 aydır tutuklu olduğunu savunarak, "Ben gerçekten bu millete hizmet etmeye çalıştım. Örgüt üyesi değilim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre verilmesine, firari 14 sanığın bir dahaki celsede yakalanmadığı takdirde dosyalarının ayrılmasına, tutuklu 20 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 20'si tutuklu, 34'ü tutuksuz, 14 firari 68 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtilmişti.

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