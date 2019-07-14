Denizli'de gölette ceset bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Akyar Mahallesi'ndeki Akyar Göleti'ne balık tutmaya gelen bir vatandaş, suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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