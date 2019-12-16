Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

DENİZLİ (AA) - Halen Avcılar Kaymakamı olarak görev yapan Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen 6'sı tutuklu 8 çocukla ilgili iddianamesini tamamladı.

İddianamede, 25 Haziran'daki olayda hayatını kaybeden Safa Akif İnan (15) ile B.Ç. (14) arasında "kız meselesi" nedeniyle münakaşa çıktığı, sosyal medyada karşılıklı hakaret ve küfürleşmenin ardından iki grubun Çamlaraltı Mahallesi'nde buluştuğu belirtildi.

Olayda yaralanan Ahmet Burak İnan'ın (21) iki grubu yatıştırmaya çalıştığı, buna karşın B.K'nin (16) Safa Akif İnan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Olayda Ahmet Burak İnan'ın bıçakla, Mehmet Buğra İnan'ın (21) da darbedilerek yaralandığı belirtildi.

İddianamede B.K, B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17), F.A.B. (14) ve K.O'nun (14) 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame çocuk ağır ceza sıfatıyla Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.