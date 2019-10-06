Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi öğretim görevlileri tarafından, meme kanseri farkındalık programı kapsamında ‘Merakına Yenilsin’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Forum Çamlık AVM’de yapıldı. Etkinlikte PAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yaren ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sevda Yılmaz soru-cevap panelinde gelen soruları bir bir cevaplandırdılar. Vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte PAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yaren ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sevda Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşlar meme kanseri konusunda merak ettiklerini tek tek sordu ve bu tür etkinliklerin, bilgilendirmelerin her zaman faydalı olabileceğini belirtti.

“Erken teşhiste en etkili yöntem mamografi”

Yılmaz konuşmasında, kadınların meme kanserine neden olan durumları, etkenlerini anlattı. Yılmaz, “Kadınların meme kanserinde korunma ve tarama konusunda farkındalık kazanması çok önemli. Bununla birlikte düzenli olarak kendi kendilerine elle muayene yapmaları ve meme kanserine karşı tetikte olmaları gerekiyor. Meme kanserinin erken teşhisinde en etkili yöntemin mamografi olduğu da unutulmamalı” dedi.