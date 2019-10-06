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Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi öğretim görevlileri tarafından, meme kanseri farkındalık programı kapsamında ‘Merakına Yenilsin’ etkinliği gerçekleştirildi.Etkinlik Forum Çamlık AVM’de yapıldı.

Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi öğretim görevlileri tarafından, meme kanseri farkındalık programı kapsamında ‘Merakına Yenilsin’ etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik Forum Çamlık AVM’de yapıldı. Etkinlikte PAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yaren ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sevda Yılmaz soru-cevap panelinde gelen soruları bir bir cevaplandırdılar. Vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte PAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yaren ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sevda Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşlar meme kanseri konusunda merak ettiklerini tek tek sordu ve bu tür etkinliklerin, bilgilendirmelerin her zaman faydalı olabileceğini belirtti.

“Erken teşhiste en etkili yöntem mamografi”
Yılmaz konuşmasında, kadınların meme kanserine neden olan durumları, etkenlerini anlattı. Yılmaz, “Kadınların meme kanserinde korunma ve tarama konusunda farkındalık kazanması çok önemli. Bununla birlikte düzenli olarak kendi kendilerine elle muayene yapmaları ve meme kanserine karşı tetikte olmaları gerekiyor. Meme kanserinin erken teşhisinde en etkili yöntemin mamografi olduğu da unutulmamalı” dedi.

“Tedavinin en önemli süreci, sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirme”
Prof. Dr. Arzu Yaren, yaptığı konuşmasında meme kanserinin gebelikte ve emzirme döneminde meme kanserine dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, kanserin farklı tiplerine dikkat çekerek doğru bilinen yanlışlara vurgu yaptı. Yaren, “Dünyada her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanserinde erken teşhisin olumlu etkisi kuşkusuz çok büyük. Aynı zamanda tedaviden azami fayda görebilmek için bu süreçte doğru alışkanlıkların benimsenmesini, sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirme yönünde adımlar atılmasını da hastalarımıza önemle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

Denizli’de ’Meme Kanseri Farkındalık’ ayı etkinliği

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