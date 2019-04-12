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Denizli'de okul idarecilerinin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesindeki ortaokulun müdürü ile 2 yardımcısını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğrenci yakını 3 şüpheli, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı - Öğrencinin annesi S.Ö. tutuklandı, baba ve amcası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir okulun müdürü ve 2 yardımcısını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ancak başsavcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan kadın zanlı tutuklandı.

Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile yardımcılarını çıkan tartışmada darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö'nün (14) babası Z.Ö. (46), annesi S.Ö. (41) ve amcası O.Ö'nün, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilmesine cumhuriyet savcılığı itirazda bulundu.

Tutuklanma talebiyle haklarında tekrar yakalama kararı çıkartılan zanlılardan anne S.Ö, baba Z.Ö. ve amca O.Ö. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık talimatıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan öğrencinin annesi S.Ö. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Baba Z.Ö. ve amca O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö. hakkında okuldan uzaklaştırma ve okul değiştirme kararı verilmiş, salı günü okula alınmayan K.B.Ö'nün babası Z.Ö, annesi S.Ö. ve amcası O.Ö, okul müdürü ile 2 yardımcısını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, önceki gün adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

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