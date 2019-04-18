Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karahöyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Durmuş E. (64), evinde rakı içmesinin ardından rahatsızlandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş E. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İlk belirlemelere göre, bir tanıdığından aldığı el yapımı rakıdan zehirlendiği tespit edilen Durmuş E'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği bildirildi.
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