HABER

Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Denizli'de sahte içkiden ölüm iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karahöyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Durmuş E. (64), evinde rakı içmesinin ardından rahatsızlandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş E. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre, bir tanıdığından aldığı el yapımı rakıdan zehirlendiği tespit edilen Durmuş E'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği bildirildi.

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
Düzensiz göç masaya yatırıldıDüzensiz göç masaya yatırıldı
Statları ve salonları spor liselerine dönüştürecek protokol imzalandıStatları ve salonları spor liselerine dönüştürecek protokol imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
içki ölü rakı SAHTE zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.