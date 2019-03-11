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Denizli'de saman yüklü kamyon yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Denizli'de saman yüklü kamyon yandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nde Önder Karakuzu'ya ait 45 SZ 218 plakalı park halindeki saman yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın, vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kamyon, 300 balya samanla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

- Taraftarların yangına neden olduğu iddiası

Yangının, Denizli 2. Amatör kümede mücadele eden Dodurgalarspor taraftarlarının maç dönüşü patlattıkları maytaplardan çıkan kıvılcımların saman balyalarını tutuşturması sonucu çıktığı iddia edildi.

İddia üzerine Dodurgalarspor Kulüp Başkanı Ramazan Der, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Dün gece saat 23.00'e kadar emniyet yetkilileri kameraları dakika dakika izledi. Taraftarımızın gelmesinden önce yangının başlayıp tam taraftar oradan geçerken alev alması yanlış anlaşılmaları beraberinde getirdi. Üç saat süren kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu taraftarımızın herhangi bir eyleminin yangına sebep olmadığı görüldü. İlk başta şikayetçi olan araç sahibi, görüntüleri izledikten sonra şikayetini geri aldı." dedi.

Kamyon sahibi Karakuzu ise kamyonu yandığı sırada kahvede olduğunu dile getirerek, "Bir süre sonra vatandaşların 'kamyon yanıyor' demeleri üzerine yangını fark ettim. Herhangi bir düşmanım da yok. O sırada yoldan geçen olduğunu da görmedim, kimseye bir şey diyemem. Kamyonum yükü ile birlikte tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 40 bin lira zararım var. Aracım kaskolu idi, yarın gelip bakacaklar." açıklamasını yaptı.

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