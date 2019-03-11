Denizli'de saman yüklü kamyon yandı

İddia üzerine Dodurgalarspor Kulüp Başkanı Ramazan Der, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Dün gece saat 23.00'e kadar emniyet yetkilileri kameraları dakika dakika izledi. Taraftarımızın gelmesinden önce yangının başlayıp tam taraftar oradan geçerken alev alması yanlış anlaşılmaları beraberinde getirdi. Üç saat süren kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu taraftarımızın herhangi bir eyleminin yangına sebep olmadığı görüldü. İlk başta şikayetçi olan araç sahibi, görüntüleri izledikten sonra şikayetini geri aldı." dedi.

Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nde Önder Karakuzu'ya ait 45 SZ 218 plakalı park halindeki saman yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kamyon sahibi Karakuzu ise kamyonu yandığı sırada kahvede olduğunu dile getirerek, "Bir süre sonra vatandaşların 'kamyon yanıyor' demeleri üzerine yangını fark ettim. Herhangi bir düşmanım da yok. O sırada yoldan geçen olduğunu da görmedim, kimseye bir şey diyemem. Kamyonum yükü ile birlikte tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 40 bin lira zararım var. Aracım kaskolu idi, yarın gelip bakacaklar." açıklamasını yaptı.

