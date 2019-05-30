Denizli'de sıcaktan asfalt eridi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- HAVA sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Denizli'de asfalt eridi. Çok sayıda araç hararet yaparak yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

Aşırı sıcak hava nedeniyle Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp, yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ise ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı. Otomobili hararet yapan sürücülerden Sedat Demirdüzen, Manisa Alaşehir'den Antalya'ya gittiğini belirterek, "Manisa'dan geliyoruz. Denizli'ye geldiğimizde sıcaktan asfaltın eridiğini gördük. Otomobilimiz de hararet yapınca, kenara çektik" dedi. Sürücü Halil İbrahim Sarıtaş da sıcak hava nedeniyle otomobilini yol kenarına park edip, mola verdiğini ifade ederek, "Kale ilçesine gidiyorum, asfaltın eridiğini gördüm. Sıcaktan bunalıyoruz" dedi.

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