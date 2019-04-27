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Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINDA Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Fabrikanın konfeksiyon bölümü ve mağazası tamamen yandı. 3 katlı 5 bin metrekare alana kurulu fabrikada yer yer alevler görülürken, ekiplerin çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında itfaiye ekipleri, iş makineleriyle fabrikanın kepenklerini parçalayıp, duvarları kırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri, olası bir duman zehirlenmesine karşı hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde ve Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan yolda güvenlik önlemi aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Yangın başladıktan sonra ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. 47 itfaiye aracı, 130 personel ile yangına müdahale ettik. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Tesiste çok fazla polyester malzeme olduğu için yangın ısı miktarını arttırdı ve yangın safhalarını hızlandırdı. Ekiplerimiz gereken müdahaleleri yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmamız devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yanan fabrikanın drone görüntüleri
- İş makinelerinin çalışma yapması
- İtfaiye Daier Başkanı Murat Başlı ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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