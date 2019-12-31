HABER
  4. Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 4 ‘ü tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 4 ‘ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar son bir hafta içerisinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre şehirlerden Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı.
Operasyonlarda ayrıca 21 adet ecstasy hap, 28 gram eroin, 20 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Didim açıklarında 30 göçmen yakalandıDidim açıklarında 30 göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandıBodrum açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'dan kahreden haber

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! 2 ölü

Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay!

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına böyle çarptı

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına...

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Dev projenin açılış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.