Denizli’de yangında dumandan etkilenen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen ev yangınında içeride oturan bir vatandaş dumandan etkilendi. Yangında içeride kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Çal ilçesi Kabalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Osman S.’ye ait evde, oturma odası kısmında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen, 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye erlerinin ev içerisinden çıkardığı Osman S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Meydana gelen yangında, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

