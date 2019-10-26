HABER

Denizli’de yangında dumandan etkilenen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen ev yangınında içeride oturan bir vatandaş dumandan etkilendi.

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen ev yangınında içeride oturan bir vatandaş dumandan etkilendi. Yangında içeride kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Çal ilçesi Kabalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Osman S.’ye ait evde, oturma odası kısmında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen, 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye erlerinin ev içerisinden çıkardığı Osman S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Meydana gelen yangında, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERCan Yaman ile aşk mı yaşıyor?Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
Gaziantep’te 29 düzensiz göçmen yakalandıGaziantep’te 29 düzensiz göçmen yakalandı
Çocukların oynadığı traktör, durağa girdi: 1 çocuk yaralıÇocukların oynadığı traktör, durağa girdi: 1 çocuk yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.