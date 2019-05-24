Denizli'deki kazada ölen üniversiteli iki genç memleketlerinde toprağa verildi

Cavit AKGÜN - Süleyman İLTER- Nurettin DOĞAN/ORTACA (Muğla), ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, arkadaşları ile gezintiye çıktıkları otomobilin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencilerinden Ebru Durak (21) Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Halit Atabay (21) ise Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. 31 Mayıs'ta mezuniyet töreni olan her iki gencin de cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2'nci sınıf öğrencileri Ebru Durak (21) ve Halit Atabay aynı üniversiteden 3 arkadaşları ile birlikte dün (perşembe) otomobil kiralayıp, gezintiye çıktı. 5 arkadaştan Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril'den Denizli yönüne giderken, karşıdan gelen Mustafa Boran yönetimindeki 64 DU 190 plakalı tırla çarpıştı ve takla attı. Kazada öğrencilerden Ebru Durak olay yerinde yaşamını yitirirken, Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay ve Fırat Çelebi (22) ile tır şoförü Mustafa Boran ve yanındaki Durmuş Albezirgan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.