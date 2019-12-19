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Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında yaşanan tartışmanın iddianamesi hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında yaşanan tartışmanın iddianamesi hazırlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile ailesinin bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle çıkan, polis ekiplerinin de karıştığı arbedenin iddianamesi hazırlandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Ali Çetin'e "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu malına zarar verme" eşi Sevil ile oğulları Evrim ile Nuri Çetin hakkında ise "Kamu görevlisine hakaret", "Görevi yaptırmamak için direnme", Çetin ailesinin şikayetçi olması üzerine polis memurları V.İ, K.T, M.K, S.Ç, A.B.İ, Ö.Y'ye "Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Çetin ailesinin, arkadaşlarıyla 14 Ağustos'ta ilçedeki bir restoranda esnafla rezervasyon tartışması yaşadığı tartışmanın ardından arbede çıktığı belirtildi.

Arbedenin restoran dışına taşması sonucu bölgede bulunan iki polis memurunun sakin olması gerektiği konusunda uyarılarına rağmen Çetin'in polislere hakaret edip yumruk atarak direndiği anlatılan iddianamede, Çetin ve ailesinin olay yerine gelen başka polislere de direndiği ve hakaret ettiği kaydedildi.

İddianamede, olay yerinden emniyete götürülen Ali Çetin ve Nuri Çetin'in polis memurları V.İ, K.T, M.K, S.Ç, A.B.İ, Ö.Y. tarafından emniyetin arka kısmında darp edildiği aktarıldı.

Ali Çetin ve ailesinin sağlık raporu için Fethiye Devlet Hastanesine götürüldüğü ve hastane çıkışında Çetin'in Fethiye Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel'e "Sen kim oluyorsun? Bana dokunma. Adi senin de bunlardan farkın yok. Karaktersizler. Beni burada kimse tutamaz. Bunların hesabını tek tek senden de soracağım." dediği ve yüzüne tükürüp, dirsek attığı anlatıldı.

Öte yandan olayın ardından idari soruşturma kapsamında polis memurları V.İ, K.T, M.K, S.Ç, A.B.İ, Ö.Y'nin açığa alındığı öğrenildi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos'ta "rezervasyon" tartışması çıkmış, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

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