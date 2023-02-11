DEPREM BAĞIŞ HESAPLARI! Kahramanmaraş deprem yardımı nasıl, nereye yapılır? AFAD, AKUT ve KIZILAY hesap ve SMS bilgileri

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan yoğun enkazı kaldırma ve depremzedeleri arama kurtarma çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu zorlu süreçte deprem bağışında bulunmak isteyen birçok vatandaş deprem yardım kuruluşlarının IBAN, hesap bilgilerini ve SMS bilgilerini Türkiye ve yurt dışından vatandaşlar sorgulamaya başladılar. Peki AFAD, AKUT, KIZILAY bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar...

AFAD DEPREM BAĞIŞ BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, ülkemizde resmi bir kuruluş olup afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmaları yürütmektedir.

AFAD aracılığı ile deprem bağışında bulunmak isteyenler SMS veya IBAN numaraları aracılığı ile maddi destekte bulunabilirler.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yazılması gerekmektedir."

AFAD DEPREM BAĞIŞ HESAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KIZILAY DEPREM BAĞIŞ BİLGİLERİ

Türk Kızılay, depremin ardından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm bölgeler için yardım malzemesi sevkiyatını başlatmıştır.

Gıda, barınma vb. yardımlarımızla daha fazla depremzedeye ulaşmak ve yanlarında olmak için desteğinize ihtiyaç var. İstediğiniz tutarda bağış yaparak siz de depremzedelerimize yardım eli uzatabilirsiniz.

“DEPREM” yazıp 2868'e SMS yollayarak 15₺ bağışta bulunabilir; banka yoluyla bağış yapmak için hesap numaralarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EFT/Havale yoluyla yapılan bağışlarda açıklama kısmına “DEPREM” yazılması yeterlidir.

KIZILAY DEPREM BAĞIŞ HESAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKUT DEPREM BAĞIŞ BİLGİLERİ

Türkiye'nin 27 bölgesinde yer alan ekiplerinin, kurtarma faaliyetlerine devam edebilmesi için bağışlar bekleniyor. AKUT'a kredi kartı, havale/EFT ya da SMS yöntemleri ile bağış yapabilirsiniz.

Faturalı hattınız varsa "AKUT" yazıp 2930’a kısa mesaj yazıp gönderebilirsiniz, böylece 10 TL'lik bağış tarafımıza ulaşabilir. Eğer faturasız hattınız varsa yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak telefonunuzun 10 TL'lik bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

AKUT DEPREM BAĞIŞ HESAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ





