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Deprem bağışı nasıl yapılır? AFAD, AKUT, KIZILAY bağışı nasıl yapılır? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası bağış ekranı

10.02.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bağışı yardımı yapmak isteyen vatandaşlar SMS ve IBAN numaraları gibi bilgileri araştırıyor. Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana'da etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuş durumda. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından deprem yardımı bağışı kampanyaları düzenleniyor. Peki deprem bağışı nasıl yapılır? AFAD, AKUT, KIZILAY bağışı nasıl yapılır?

Deprem bağışı nasıl yapılır? AFAD, AKUT, KIZILAY bağışı nasıl yapılır? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası bağış ekranı

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin hasarlarıyla ile mücadele ediyor. Depremlerden etkilenen illerimize ve vatandaşlarımıza yardımlar büyük bir özveriyle hız kesmeden devam ediyor. Depremin ardından Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar deprem yardımı için araştırmalar yapıyor. Peki deprem bağışı nasıl yapılır? AFAD, AKUT, KIZILAY bağışı nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

DEPREM BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan deprem sonrası kurumların yanı sıra vatandaşlar da yardım kampanyalarına başladı. AFAD, AKUT, KIZILAY gibi kurumlara direkt olarak ya da sms yoluyla bağışta bulunuluyor.

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Bulunduğunuz ilin il veya ilçe belediyelerinin belirledikleri yerlere ihtiyaç listelerine göre yardımda bulunabilirsiniz.

AFAD, AKUT, KIZILAY BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem gerçekleşti. Depremden Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye de etkilendi. Binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Ülke genelinde depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.
Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için,

AFAD için DEPREM yazıp 1866'ya (20 TL)
KIZILAY için DEPREM yazıp 2868'e (15 TL)
AKUT için DEPREM yazıp 2930'a (10 TL) sms atarak destekte bulunabilirsiniz.

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