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  4. Deprem bölgesi Hatay'da 15 katlı bina böyle yerle bir oldu

Deprem bölgesi Hatay'da 15 katlı bina böyle yerle bir oldu

30.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çökme riskine karşı çevresindeki binalar boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. O anlarsa kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi'ndeki bir bina, yıkım esnasında diğer ağır hasarlı 15 katlı binaya zarar vermişti. Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katl ıağır hasarlı bina bu gün iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle 1 olma anı kameraya yansıdı.

(İHA)

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