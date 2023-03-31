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Deprem bölgesi Malatya'da hırsızlık yapan nakliyeciler kamerada

31.03.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da depremde etkilenen ikametlerde taşımacılık yaptıktan sonra hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’ya kent dışından gelerek ev taşımacılığı yapan 2 zanlı taşıma yaptıkları bir ikamette daha sonra hırsızlık yaparken kameralara yakalandı.

Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda taşıma yaptıkları adrese tekrar gelen zanlıların apartmandan malzeme çıkararak araçlarına koydukları görülürken, olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlıları kent dışındaki ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinden yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Hırsız Malatya

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