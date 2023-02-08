Deprem bölgesinde bugün kaç kişi enkaz altından çıkarıldı? 8 Şubat 2023 Çarşamba enkazdan çıkarılanların isimleri!

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 2 deprem çok sayıda ilde büyük yıkıma neden oldu. Son yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da enkaz çalışmaları sürüyor. İşte, tüm bu şehirlerdeki son durum...

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem konusunda 8 Şubat 2023 Çarşamba günü son yapılan açıklamaya göre 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada 37 bin 11 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

ENKAZDAN ÇIKARILAN KİŞİLERİN İSİMLERİ! 8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

6 yaşındaki Eymen Ekizoğlu Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu depremde 43 saat sonra çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir otelin enkazında mahsur kalan 58 yaşındaki Hilal Kocaoğlu, depremden tam 52 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da 2 yaşındaki Muhammed bebek arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

