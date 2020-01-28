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  4. Deprem bölgesinde görev yapan gönüllü kurtarma ekibi Düzce'ye döndü

Deprem bölgesinde görev yapan gönüllü kurtarma ekibi Düzce'ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Düzce Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüsü Volkan Aydınlı: - "İnsanların panik havası dağılmış durumda fakat birinci öncelikleri şu anda barınacak ve ısınacak bir ortam sağlamak" - Gönüllü Serdar Özgür Ulaşır: - "Canlı çıkan vatandaşlarımız adına kendimiz oradan kurtulmuşçasına mutlu olduk. Onları gördüğümüzde daha heyecanlı, hızlı bir şekilde çalışmaya başladık"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekibini kabul etti.

Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vererek çöken 5 binanın 2'sinde yürütülen faaliyetlere katılan 12 kişilik DAKE ekibi, enkazdan 2 vatandaşın yaralı olarak kurtarılmasını sağlarken, hayatını kaybeden 7 vatandaşın ise cansız bedenlerine ulaştı.

Bölgede görev yapan gönüllülere teşekkür belgesi veren Vali Dağlı, Düzce'nin depremde acı tecrübe yaşayan bir il olduğunu anımsattı.

Bölgeye giden ekibin başarılı bir çalışma sergilediğini anlatan Dağlı, "Orada en önemlisi bir can kurtarmak, tüm gayemiz o. Buradan Elazığ yaklaşık olarak 1200 kilometre yol, onun için gidildi. Bu hevesle, istekle gayretle gidildi. Sonuca da ulaşıldı. 2 vatandaşımızı sağ kurtardınız. Sizleri de tebrik ediyoruz." dedi.

DAKE gönüllüsü ve ekibin lideri olarak görev yapan Volkan Aydınlı, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi haber alır almaz kriz masası kurduklarını ve 12 kişilik ekip oluşturduklarını belirtti.

Aydınlı, sabah saatlerinde olay yerine vardıklarını ve Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki 2 enkazdan 2 kişinin yaralı olarak, 7 vatandaşın ise enkaz altından çıkarılmasında bilfiil görev aldıklarını aktardı.

Elazığ'da çok fazla yıkık binanın bulunmayışının sevindirici ancak ağır hasarlı bina sayısının çokluğunun düşündürücü olduğunu dile getiren Aydınlı, "Çünkü insanlar evlerine giremeyecekler. Biz orada çalıştığımız sürece hava sıfır dereceyi bile görmedi. Hep eksi derecelerde çok soğuk bir hava var. İnsanların panik havası dağılmış durumda fakat birinci öncelikleri şu anda barınacak ve ısınacak bir ortam sağlamak." diye konuştu.

Gönüllü Serdar Özgür Ulaşır ise depremi haberlerde gördükten sonra harekete geçtiklerini ifade etti.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmanın farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Ulaşır, "Onca saat enkazın altında kalıp da oradan bir nefes, bir can çıktığı zaman onların adına çok mutlu olduk. Vefat edenleri gördüğümüz zaman üzüldük. Canlı çıkan vatandaşlarımız adına kendimiz oradan kurtulmuşçasına mutlu olduk. Onları gördüğümüzde daha heyecanlı, hızlı bir şekilde çalışmaya başladık." ifadesini kullandı.

Vali Dağlı, DAKE ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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