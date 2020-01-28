Deprem bölgesinde görev yapan gönüllü kurtarma ekibi Düzce'ye döndü

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekibini kabul etti.

Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vererek çöken 5 binanın 2'sinde yürütülen faaliyetlere katılan 12 kişilik DAKE ekibi, enkazdan 2 vatandaşın yaralı olarak kurtarılmasını sağlarken, hayatını kaybeden 7 vatandaşın ise cansız bedenlerine ulaştı.

Bölgede görev yapan gönüllülere teşekkür belgesi veren Vali Dağlı, Düzce'nin depremde acı tecrübe yaşayan bir il olduğunu anımsattı.

Bölgeye giden ekibin başarılı bir çalışma sergilediğini anlatan Dağlı, "Orada en önemlisi bir can kurtarmak, tüm gayemiz o. Buradan Elazığ yaklaşık olarak 1200 kilometre yol, onun için gidildi. Bu hevesle, istekle gayretle gidildi. Sonuca da ulaşıldı. 2 vatandaşımızı sağ kurtardınız. Sizleri de tebrik ediyoruz." dedi.

DAKE gönüllüsü ve ekibin lideri olarak görev yapan Volkan Aydınlı, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi haber alır almaz kriz masası kurduklarını ve 12 kişilik ekip oluşturduklarını belirtti.