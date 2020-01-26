Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

6,8 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8 büyüklüğünde bir deprem hepimizi ürküten ve korkutan bir depremdir. Buna rağmen bugün yönetebilecek bir durumumuz söz konusu.

Bu deprem olur olmaz ki biz de İstanbul'da depreme hazırlık toplantısındaydık. İstanbul'da 5.8'lik deprem olduktan sonra arkadaşlarımızla ilk sayın başkan yardımcımız yapmıştı. Bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul'da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz vardır.

"İSTANBUL'DA 7.5'LİK BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

Her çalışma grubunun kendine ait yöneticisi ve ilgili birimleri mevcuttur. Hem bunları tekrar gözden geçirmek hem de İstanbul'daki hangi grubun ne çalışmayı ne şekilde yaptığını incelemek için şuna kadar değerlendiriyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu. İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz.