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Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Uçuşlar hangi illerden ücretsiz? Pegasus duyurdu! Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa...

07.02.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus, geçtiğimiz gün meydana gelen ve birçok vatandaşın enkaz altında kurtarılmayı beklemesine neden olan depremin gerçekleştiği bölgeler için uçuş yardım yapacağını açıkladı. Peki deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Uçuşlar hangi illerden ücretsiz? Pegasus duyurdu! İşte ayrıntılar...

Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Uçuşlar hangi illerden ücretsiz? Pegasus duyurdu! Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa...

Deprem bölgeleri için bir yardım haberi de hava yolu şirketi Pegasus'tan geldi. Pegasus tarafından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir!" ifadeleri yer aldı. Peki uçuşlar hangi illerden ücretsiz? İşte ayrıntılar...

UÇUŞLAR HANGİ İLLERDEN ÜCRETSİZ OLACAK?

Pegasus, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamen ücretsiz olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

"Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık."

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