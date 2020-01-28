Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Çankırı'da, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya için yardım kampanyaları düzenlendi. Kastamonu Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan iki kamyon kuru bakliyat ve giyim eşyası, belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından Elazığ ve Malatya'ya uğurlandı. Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk günde bile çok ciddi rakamlara ulaştıklarını söyledi. Dün itibarıyla kampanyanın sona erdiğini belirten Vidinlioğlu, "Gösterilen duyarlılık için teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük Türk milletiyiz. En küçük bir afette, kötü günümüzde bir araya gelebilmeyi başaran bir milletiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi devam ettirsin." dedi. Kendilerinin dışında da Kastamonu'dan çok sayıda yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğine işaret eden Vidinlioğlu, en kısa zamanda depremin yaralarının sarılmasını temenni etti. - Sinop

Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan kuru bakliyat ve giyim malzemelerinin yer aldığı iki kamyon, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi. Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, tüm Sinop halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kampanyaya büyük destek sağlandığını vurgulayan Ayhan, "Sinop halkı bu zor günde yine ülkesinin, insanlarının yanında oldu. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu yardımlar biraz olsun mağdur insanların yüzlerini güldürür." diye konuştu. - Çorum Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik merkezinde esnaf odası başkanlarıyla düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.