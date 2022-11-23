Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem acil durum çantası nasıl hazırlanır?

Deprem çantası hazırlama konusu depremden etkilenen vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Dün gece yaşanan deprem sonrasında Düzce dolaylarındaki vatandaşlar evlerine giremez oldu. Birçok bina hasar görürken, çoğu işyerinde de çalışılamaz hale geldi. İstanbul, Ankara, İzmit ve Sakarya taraflarında da hissedilen deprem sonrası, deprem çantası hazırlama konusu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bu gibi durumlarda hazırlanması gereken deprem ve afet çantası içerisinde neler olmalı?

DEPREM ÇANTASI İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

Gıda: Çanta içerisinde yer alan en önemli malzemelerden birisi yiyeceklerdir. Mümkünse yüksek kalorili olan ve enerji sağlayan gıda türleri tercih edilmeli. Konserve yiyecekler ve kuru meyveler de tercih edilebilir. Elbette su tüketimi adına su kaybını önleyen yiyecekler de konulabilir.

Su: Gıda çantası içerisinde yer alan su kaybını önleyici yiyecekler olsa bile deprem çantası içerisinde suyun mutlaka olması gerekiyor.

Önemli belge ve evraklar: İlk konulacak şeylerden birisi kimlik kartınızdır. Ardından evin tapusu ve sigorta bilgileriniz de çanta içerisine dahil edilmeli. Deprem poliçesi ve ruhsat belgeleri de dahil edilmeli. Bunun yanı sıra eğer varsa pasaport ve evcil hayvan belgeleri de eklenmeli.

Giyecek: Deprem afet çantası içerisine iç çamaşırı, çorap ve tişört ile pantolon koyulmalıdır. Tercihe bağlı olarak iklim şartlarına uygun giysiler her mevsim değiştirilmelidir.

Hijyenik malzemeler: Diş fırçası ve diş macunu, ıslak mendil ve diğer hijyenik malzemeler konulabilir.

İlk yardım araçları: Deprem çantası içerisinde ilk yardım çantasının yer alması gerekiyor. Bunun yanı sıra küçük çakı, düdük ve kağıt ile kalem de koyulmalıdır. Eğer mevcutsa bir adet radyo ve el feneri de dahil edilmelidir.

