HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gölün içinde kaldılar! Depremin vurduğu Adıyaman'da çarpıcı görüntü

Gölün içinde kaldılar! Depremin vurduğu Adıyaman'da çarpıcı görüntü

17.03.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi. Çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü ilçede göl kıyısında bulunan ve aralarında su sporları merkezinin de bulunduğu bazı kamu tesisleri de zemindeki yaklaşık 1,5 metrelik çökmenin etkisiyle su altında kaldı. Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş yaptığı açıklamada, "Bu tesislerimizde zemindeki yer değişikliğinden kaynaklanan çökmeler meydana geldi." dedi.

Gölün içinde kaldılar! Depremin vurduğu Adıyaman'da çarpıcı görüntü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde fay hattına yakın konumdaki Gölbaşı ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

AA-20230317-30594912-30594889-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

DEPREMLE ZEMİNİ YAKLAŞIK 1,5 METRE ÇÖKEN TESİSLER GÖLÜN İÇİNDE KALDI

AA-20230317-30594912-30594890-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

Zemindeki sıvılaşma nedeniyle ilçede bazı yollar, binalar ve arazilerde kayma yaşandı. İlçede göl kıyısında bulunan ve aralarında su sporları merkezinin de bulunduğu bazı kamu tesisleri de zemindeki yaklaşık 1,5 metrelik çökmenin etkisiyle su altında kaldı.

AA-20230317-30594912-30594891-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde büyük hasar meydana geldiğini hatırlattı.

AA-20230317-30594912-30594892-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki birçok tesisin depremde ayakta kaldığını aktaran Keleş, Gölbaşı ilçesinde ise futbol sahası, spor salonu, portatif yüzme havuzu ve açılışa hazırlanan su sporları merkezinin zemin çökmesi nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

AA-20230317-30594912-30594893-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

"BU TESİSLERİMİZDE ZEMİNDEKİ YER DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ"

AA-20230317-30594912-30594894-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

Keleş "Gölbaşı ilçesinde özellikle göl kıyısında olan bu su sporları tesisimiz ve diğer tesislerimiz, zeminde sıvılaşma olması nedeniyle depremden en çok zarar gören tesislerimiz oldu. Bu tesislerimizde zemindeki yer değişikliğinden kaynaklanan çökmeler meydana geldi." dedi.

AA-20230317-30594912-30594895-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

Su sporları tesisinde hasarın ileri düzeyde olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

AA-20230317-30594912-30594896-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

"Su sporları tesisimiz Türkiye'deki ender tesislerden bir tanesiydi kürek sporu için. 11 Mart'ta Türkiye şampiyonası yapacaktık. Felaket nedeniyle tesislerimizde meydana gelen hasardan dolayı iptal ettik.

AA-20230317-30594912-30594897-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

İnşallah çok kısa sürede tesislerimizi toparlayıp Gençlik Spor Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle en kısa zamanda yine eski günlerdeki gibi sosyal, sportif, kültürel faaliyetleri en üst seviyede ortaya koymayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AA-20230317-30594912-30594898-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594899-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594900-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594901-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594902-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594905-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594906-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594907-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594908-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

AA-20230317-30594912-30594909-DEPREMLE_ZEMINI_YAKLASIK_15_METRE_COKEN_TESISLER_GOLUN_ICINDE_KALDI

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunduOtomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!
Evine girdiğinde gözlerine inanamadı!Evine girdiğinde gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Gölbaşı

En Çok Okunan Haberler

3600 prim günü ile EYT’li olmak mümkün!

3600 prim günü ile EYT’li olmak mümkün!

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.