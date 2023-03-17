Gölün içinde kaldılar! Depremin vurduğu Adıyaman'da çarpıcı görüntü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde fay hattına yakın konumdaki Gölbaşı ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

DEPREMLE ZEMİNİ YAKLAŞIK 1,5 METRE ÇÖKEN TESİSLER GÖLÜN İÇİNDE KALDI

Zemindeki sıvılaşma nedeniyle ilçede bazı yollar, binalar ve arazilerde kayma yaşandı. İlçede göl kıyısında bulunan ve aralarında su sporları merkezinin de bulunduğu bazı kamu tesisleri de zemindeki yaklaşık 1,5 metrelik çökmenin etkisiyle su altında kaldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde büyük hasar meydana geldiğini hatırlattı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki birçok tesisin depremde ayakta kaldığını aktaran Keleş, Gölbaşı ilçesinde ise futbol sahası, spor salonu, portatif yüzme havuzu ve açılışa hazırlanan su sporları merkezinin zemin çökmesi nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

"BU TESİSLERİMİZDE ZEMİNDEKİ YER DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ"

Keleş "Gölbaşı ilçesinde özellikle göl kıyısında olan bu su sporları tesisimiz ve diğer tesislerimiz, zeminde sıvılaşma olması nedeniyle depremden en çok zarar gören tesislerimiz oldu. Bu tesislerimizde zemindeki yer değişikliğinden kaynaklanan çökmeler meydana geldi." dedi.

Su sporları tesisinde hasarın ileri düzeyde olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Su sporları tesisimiz Türkiye'deki ender tesislerden bir tanesiydi kürek sporu için. 11 Mart'ta Türkiye şampiyonası yapacaktık. Felaket nedeniyle tesislerimizde meydana gelen hasardan dolayı iptal ettik.

İnşallah çok kısa sürede tesislerimizi toparlayıp Gençlik Spor Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle en kısa zamanda yine eski günlerdeki gibi sosyal, sportif, kültürel faaliyetleri en üst seviyede ortaya koymayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."

(AA)



