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Deprem kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi ne kadar sürdü?

06.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece saatlerinde korkutan iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok bölgesinden hissedildi. Yine AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, depremler kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi ne kadar sürdü? İşte tüm ay

Deprem kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi ne kadar sürdü?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre; en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldi. Peki, Depremler kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi ne kadar sürdü? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem oldu. AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

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GAZİANTEP'TE 6,4 VE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan yine AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

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DEPREMLER KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.


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