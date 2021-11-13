HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

13.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, 12 Kasım Cuma günü Malatya'da gerçekleşen 4.7'lik deprem sonrası, 13 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de yaşanan depremleri merak ediyor. 13 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler açıklandı.

Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

13 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler araştırılıyor. Ege Denizi'nde sarsıntılar hissedilirken, Manisa'da da 2.2'lik bir deprem meydana geldi. İşte 13 Kasım Cumartesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

Gece 03:45 sularında Sakarya'da 2.7'lik bir deprem yaşandı. Ayrıca Ege Denizi'nde de sabaha karşı 05:32 sularında 3.2 oranında bir deprem gerçekleşti.

Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 05:53 sularında 3.2'lik bir sarsıntı meydana geldi.

Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Manisa, gece 02:17 sularında 2.2'lik bir depremle sarsıldı.

Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

İŞTE 13 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Bu saatlere dikkat! DonacağızBu saatlere dikkat! Donacağız
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.