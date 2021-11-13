Deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD, Kandilli son depremler listesi!

13 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler araştırılıyor. Ege Denizi'nde sarsıntılar hissedilirken, Manisa'da da 2.2'lik bir deprem meydana geldi. İşte 13 Kasım Cumartesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

Gece 03:45 sularında Sakarya'da 2.7'lik bir deprem yaşandı. Ayrıca Ege Denizi'nde de sabaha karşı 05:32 sularında 3.2 oranında bir deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 05:53 sularında 3.2'lik bir sarsıntı meydana geldi.

Manisa, gece 02:17 sularında 2.2'lik bir depremle sarsıldı.

İŞTE 13 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ





