Deprem mi oldu? 13 Mayıs nerede deprem oldu? | 13 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 13 Mayıs tarihinde bayramın ilk gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 13 Mayıs'ta deprem mi oldu? 13 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

13 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 09:01:38'de Gaziantep Nurdağı'nda 7.00 km'de 1.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 08:31:18'de Kuşadası Körfezi - Aydın'da 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 08:25:45'de ise Sivas Kangal'da 7.04 derinliğinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:21:45'te Akdeniz'de 17.7 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:30:02'de ise Bulgaristan bölgesinde 2.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye - İran sınır bölgesi sabah 06:23:30'da 3.4 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:





