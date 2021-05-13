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Deprem mi oldu? 13 Mayıs nerede deprem oldu? | 13 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

13.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz coğrafi konumu gereği bir çok fay hattının yer aldığı ve zaman zaman depremlerin meydana bir ülke. Vatandaşlar 13 Mayıs tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki 13 Mayıs'ta nerede deprem oldu? İşte 13 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 13 Mayıs nerede deprem oldu? | 13 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 13 Mayıs tarihinde bayramın ilk gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 13 Mayıs'ta deprem mi oldu? 13 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

13 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 09:01:38'de Gaziantep Nurdağı'nda 7.00 km'de 1.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 08:31:18'de Kuşadası Körfezi - Aydın'da 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 08:25:45'de ise Sivas Kangal'da 7.04 derinliğinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

afadsondepremler

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 08:21:45'te Akdeniz'de 17.7 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:30:02'de ise Bulgaristan bölgesinde 2.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye - İran sınır bölgesi sabah 06:23:30'da 3.4 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandillidepremm

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