Deprem mi oldu? İşte 6 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son listeye göre merkez üssü Akdeniz'in Oniki Adalar, Ege Denizi'nin Midilli Adası ve Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli mahallesinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi günü yaşanan son depremler listesi…

6 KASIM 2021 CUMARTESİ MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

2021.11.06 07:12:03 39.4525 28.2587 17.0 -.- 1.9 -.- CERIBASI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.11.06 07:05:52 39.4622 28.2273 5.1 -.- 2.6 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.11.06 06:56:28 36.2425 27.0180 20.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.06 06:45:42 39.5197 26.0327 8.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.11.06 06:07:32 39.4022 37.2393 8.7 -.- 1.9 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel

2021.11.06 04:48:55 40.2018 33.4097 5.0 -.- 1.8 -.- HACIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2021.11.06 03:44:28 36.5843 28.0445 8.0 -.- 2.9 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.06 03:21:02 37.9963 42.9722 5.0 -.- 3.1 3.2 KORULU-CATAK (VAN) İlksel

2021.11.06 02:16:10 36.9895 27.9978 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.06 01:13:13 35.0880 24.3357 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.06 01:12:45 37.8168 36.0823 5.0 -.- 3.0 3.0 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2021.11.06 01:03:59 39.3690 26.1260 11.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.06 00:56:01 36.4143 27.1553 8.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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