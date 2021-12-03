Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 3 Aralık 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

3 Aralık Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz ve Ege sularında yaşanan depremlerin yanı sıra, ülkenin Doğu bölgesinde de sarsıntılar gerçekleşti. İşte 3 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Gece 02:49 sularında Balıkesir Bigadiç'te 2.0'lık bir deprem meydana geldi. Aynı saatlerde Muğla'da da küçük sarsıntılar yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre; depremler, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de hissedildi. 07:49 sularında Van'da 2.8'lik bir deprem gerçekleşti. Bolu'da ise küçük sarsıntılar görüldü.

İŞTE 3 ARALIK CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ



