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Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 3 Aralık 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

03.12.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Aralık Perşembe günü Akdeniz'de meydana gelen sarsıntılar sonrası, gözler, Türkiye'de yaşanan diğer depremlere çevrildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; sabah saatlerinde Van'da 2.8'lik bir deprem meydana geldi. İşte 3 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 3 Aralık 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

3 Aralık Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz ve Ege sularında yaşanan depremlerin yanı sıra, ülkenin Doğu bölgesinde de sarsıntılar gerçekleşti. İşte 3 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Gece 02:49 sularında Balıkesir Bigadiç'te 2.0'lık bir deprem meydana geldi. Aynı saatlerde Muğla'da da küçük sarsıntılar yaşandı.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 3 Aralık 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre; depremler, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de hissedildi. 07:49 sularında Van'da 2.8'lik bir deprem gerçekleşti. Bolu'da ise küçük sarsıntılar görüldü.

İŞTE 3 ARALIK CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 3 Aralık 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...


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deprem kandilli rasathanesi
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