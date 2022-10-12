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Deprem mi oldu, nerede? 12 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

12.10.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Ekim 2022 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile AFAD'ın paylaşımı ve yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede? İşte 12 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 12 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasatahanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 12 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 12 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.10.12 05:36:04 38.9485 29.2197 5.3 -.- 2.3 -.- INCEGIZ-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2022.10.12 05:23:27 40.6477 32.7572 6.6 -.- 2.3 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.10.12 05:14:40 37.2935 36.4005 5.0 -.- 1.2 -.- FARSAK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.12 02:10:28 37.9708 27.1920 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.12 02:08:17 38.8757 27.3170 13.7 -.- 2.0 -.- SUNGULLU-(MANISA) İlksel
2022.10.12 00:21:51 40.6980 31.6585 5.1 -.- 1.5 -.- CAMYAYLA-(BOLU) İlksel
2022.10.12 00:13:40 37.3395 36.3907 15.6 -.- 1.5 -.- YESILKOY-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.12 00:06:43 37.3060 36.3810 4.8 -.- 1.6 -.- BAYINDIRLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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