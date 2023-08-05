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  4. Deprem olduğunu sanıp korkuya kapıldılar! Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi

Deprem olduğunu sanıp korkuya kapıldılar! Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi

05.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde site içerisinde bulunan villanın çatısına asırlık çınar ağacı devrildi. Deprem olduğunu düşünen ev sahibi ise büyük korku yaşadı.

Deprem olduğunu sanıp korkuya kapıldılar! Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanat Sokağı’nda bulunan ve gövdesinden kırılan asırlık çınar ağacı, site içerisinde bitişik olan T.G. ile C.B.’ye ait villanın çatısına devrildi.

DEPREM OLDUĞUNU SANIP KORKUYA KAPILDILAR

Deprem olduğunu sanarak büyük korkuya kapılan ev sahipleri durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce etrafında güvenlik önlemi alınan ağaç, iş makinesine bağlanarak kesildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, villanın çatısında maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca villa

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