Deprem öncesi tespit edilecek mi? Asansördeki gibi binalar da etiketlensin

Yorgancılar, AA muhabirine, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası toplumun tüm kesimlerinin elinden geleni yaptığını söyledi.

Depreme yakalanmadan önce yapılması gerekenlerin önemine işaret eden Yorgancılar, binaların sağlamlığının önceden incelenmesi gerektiğini aktardı.

'TÜM BİNALARA GİRİLEREK TEST YAPILACAK'

Asansörlere verilen ve sağlamlığı gösteren kırmızı, mavi ve yeşil etiketlere dikkati çeken Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Tıpkı asansörlerde olduğu gibi binalara da kırmızı, mavi ve yeşil etikler verilirse insanlar binalarının durumunu öğrenmiş olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimler bu işi beraber yapacak.1992'den önceki deprem yönetmeliği ile şimdiki farklı. Dolasıyla bütün binalara girilip o binaların testleri yapılacak. Binalara 'oturulur, oturulamaz, güçlendirerek oturulması gerekir' gibi kararlar verildikten sonra uygulamaya geçecek. Asansörlerdeki gibi bina girişindeki etiketten vatandaş, 'bu binaya girilemez veya güçlü değil' diye anlayacak."

Yorgancılar, bundan sonraki sürecin de takip edilmesi gerektiğini, bunun bir defaya mahsus yapılması halinde faydalı olacağına inandığını kaydetti.