Deprem sempozyumunda depremi hissettiler

Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik yaşanan depremle ilgili olarak, "Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında aslında biz de test edildik. Oluşan depremle ilgili biraz teknik bilgi verecek olursak, deprem Marmara Denizi orta Marmara sırtında meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem olduktan sonra artçılar devam ediyor. Daha önceki depremde de olduğu gibi artçı sürecin devam etmesi normal bir durum. Depremin olduğu yer saati itibari ile öğrencilerin okulda olması, herkesin işte olmasına denk geldi. Bu biraz daha paniğin yaşanmasına neden oldu. Genel anlamda bu bölgede 1766’da olan bir deprem var. Orada meydana geldi. Bundan sonraki süreç izlenecek belirlenecek. Bir sonuç çıkarmak elde değil." dedi.

"4.5-4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ise 4.5-4.6 büyüklüğünde depremler olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2 gün önce olan depremle aynı yerde bir deprem meydana geldi. Teorik olarak bunun artçıları olacaktır. Bir derece daha düşüğünü bekleyebiliriz. 4.5-4.6 büyüklüğünde bir deprem daha olabilir. Tedbirli olabiliriz, vatandaşlar hasarlı binaları varsa kesinlikle girmesinler. İlgililerin talimatlarına dikkat etsinler. Aldığım bilgilere göre valiliğimiz okulları tatil etmiş. Bu da çok önemli bir sonuç. O yüzden bu sıralar dikkatli olmakta fayda var. AFAD olarak 7 gün 24 saat süre ile aktiviteleri takip etmekteyiz. Ülkemizde yılda 23 bin adet deprem meydana geliyor. Buna biz hazırlıklı olmak zorundayız. Biz birey olarak küçük ya da büyük depremlere hazırlıklı olmalıyız. Bunun bilincine ulaşmak zorundayız. Marmara bölgesi önemli."