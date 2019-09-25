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Deprem Sempozyumu’nda İstanbul’da yaşanan deprem hakkında rahatlatan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Silivri açıklarına yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden Prof.

Silivri açıklarına yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Fadime Sertçelik, “İstanbul depreminin öncesi olarak tanımlanamayacak bir depremdir” dedi.
Üzerinden 20 yıl geçen Gölcük Depremi’nin merkezinde deprem gerçeği, yapılması planlanan çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu başladı. 27 Eylül tarihine kadar devam edecek olan ve deprem probleminin ele alınacağı sempozyumda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir’den gelen akademisyenler de yer alıyor.
Başiskele’de düzenlenen açılış programının ardından sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği akademisyenlerinden Prof. Dr. Fadime Sertçelik, dün İstanbul’da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalar yaptı. Sertçelik, yaşanan depremin, beklenen İstanbul depreminin habercisi olmadığını söyledi.

“İstanbul’da olan deprem bölge için olağan dışı bir deprem değildir”
Yaşanan depremin küçük olarak değerlendiren bir deprem olduğunu kaydeden Serçelik, “Biz dün hazırlıklarımızı sürdürürken saat 11.00 civarında Silivri açıklarında 20 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu bizler için küçük olarak değerlendirebileceğimiz bir ölçüdeydi, ama halkta büyük bir tedirginlik olmasına ve gündemimizin değişmesine neden oldu. Ancak bugün baktığımızda gündem tekrar değişti. Çünkü biz millet olarak acımızı da hüznümüzü de çok kısa yaşayan bir milletiz. Bu deprem konusunda da çalışmalar yapılıyor, bir şeyler söyleniyor. Biz deprem olduğunda depremi aklımıza getiriyoruz ama ondan sonra çok çabuk unutuyoruz. Ne deprem için hayatımızı düzenliyoruz ne de deprem için evlerimizi sağlamlaştırıyoruz. Aldığımız eğitimleri zorla almışcasına uygulamaya sokamıyoruz” dedi.

“İstanbul depreminin öncesi olarak tanımlanamayacak bir depremdir”
Silivri’de yaşanan depremin büyük bir depremin habercisi olmadığını kaydeden Sertçelik, “Yaşanan deprem, bölgenin tektonik özellikleri açısından normal olarak sınıflandırabileceğimiz bir deprem. Bölgede daha önce de depremlerin yaşanmış olması, depremin İstanbul’a yakın bir bölgede olmuş olması büyük bir depremin olacağı anlamına gelmiyor. Yer bilimcileri şu ana kadar elde edilen verileri değerlendiler. Bu sonuçlara göre bölge için normal bir aktivite olduğu, 4.6 büyüklüğünde bir depremin oluşturacağı arkçı sarsıntıların normal süre içinde devam ettiği ve çok da İstanbul depreminin öncesi olarak tanımlanamayacak bir depremdir” diye konuştu.

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