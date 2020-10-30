Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?

İzmir'in Sivrihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı.

İlk gelen bilgilere göre, depremde yıkılan binalar ve enkaz altında kalanlar var.

Deprem anında neler yapılmalı?

Uzmanlar, deprem anında genel davranış biçimini "Yat/Çök-Korun/Kapan-Tutun" hareketinin oluşturduğunu söylüyor.

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) hazırladığı Deprem Eğitim El Kitabına göre, özellikle büyük depremlerde ayakta durmak mümkün olmadığından yapılması gereken ilk şeyin emniyetli bir yere yatmak ya da çökmek olması gerekiyor.

Güvenli yerlere örnek olarak, içinde bulunulan binanın çökmesi durumunda kişiye oksijen alabileceği az da olsa bir yaşam alanı yaratabilecek, kanepe, sağlam masa, yatak, çamaşır makinesi gibi üstüne bir şey çökse bile yer hizasıyla sıfırlanmayacak eşyaların hemen yanı başı gösteriliyor.

AKUT, "Yat/Çök-Korun/Kapan-Tutun" hareketini şöyle anlatıyor:

"Yat: Yere yüzüstü yatma, ya da yan yatarak bacakları karına çekme (cenin) şeklindedir.