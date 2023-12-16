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  4. DEPREM SON DAKİKA 16 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM SON DAKİKA 16 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

16.12.2023 08:36 | Son Güncelleme:
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Deprem son dakika haberlerine dair gelişmeler 16 Aralık 2023 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 16 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 16 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

16 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.16 08:16:58 38.0362 36.5485 5.5 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 08:13:53 40.4247 28.8172 7.3 -.- 2.0 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.16 08:09:24 38.0945 41.2762 5.0 -.- 2.4 -.- ORTACAY-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2023.12.16 07:58:43 40.7768 31.3357 20.3 -.- 1.9 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2023.12.16 07:11:37 38.0197 37.7053 9.0 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.16 06:46:14 38.6710 37.4295 3.9 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.16 06:14:36 38.0898 37.6452 2.4 -.- 2.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 06:04:06 38.0578 36.5962 1.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 06:03:28 37.3582 37.1587 19.9 -.- 1.3 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 05:33:17 38.0412 37.6017 5.0 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.16 05:31:03 37.7260 37.9002 12.2 -.- 1.5 -.- KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.16 05:28:23 38.1262 37.0018 5.0 -.- 2.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 04:40:12 39.1605 33.1217 5.7 -.- 1.2 -.- YAZICAYIRI-KULU (KONYA) İlksel
2023.12.16 04:37:10 38.3863 37.3672 6.2 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 04:30:02 38.1030 38.4478 2.6 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.16 03:58:33 38.4312 37.9990 8.9 -.- 1.3 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.16 03:39:36 38.2253 37.7177 5.0 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.16 03:26:50 40.2163 29.3477 4.5 -.- 2.7 -.- GOLBASI-KESTEL (BURSA) İlksel
2023.12.16 03:08:12 36.7262 36.0538 5.0 -.- 2.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.12.16 02:41:48 38.0458 36.6220 6.2 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 02:34:18 37.8157 36.2927 4.2 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 02:22:05 37.9723 36.4853 6.2 -.- 1.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 02:19:02 38.2087 37.3755 8.8 -.- 1.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 02:16:02 38.1418 36.9898 7.6 -.- 1.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 02:14:17 35.9348 36.0335 9.2 -.- 1.5 -.- EGERCI-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.12.16 01:58:57 38.3995 37.3760 2.2 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 01:46:59 38.8222 24.5492 11.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.12.16 01:36:01 37.9027 36.4437 6.1 -.- 1.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 01:26:59 39.6383 40.7460 5.7 -.- 2.3 -.- MURATCAYIRI-CAT (ERZURUM) İlksel
2023.12.16 01:25:38 38.1665 36.5502 15.1 -.- 0.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 01:15:51 38.6918 43.1068 5.0 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.12.16 01:12:48 38.1987 38.1322 7.1 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.16 00:53:52 38.0992 37.2198 6.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.16 00:36:45 41.1180 33.8782 5.0 -.- 2.8 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2023.12.16 00:18:08 38.1292 38.3648 13.8 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.16 00:07:45 41.3890 43.9625 5.3 -.- 2.8 -.- GURCISTAN İlksel
2023.12.16 00:02:37 38.1648 38.2055 9.1 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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