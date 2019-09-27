Deprem sonrası 29 binada hasar tespit çalışması yapıldı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ genelinden 29 binada hasar tespit çalışması yaptı. Başvuru yapılan 29 binanın 28’inde problem olmadığı tespit edildi.

Dün meydana gelen ve merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan depremden Tekirdağ’da etkilendi. Şiddetli deprem sonrası harekete geçen Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ’Hasar Tespit Komisyonu’ görevlendirerek il genelinde hasarlı binaları tespit etti. Komisyonun çalışmaları sonucu Tekirdağ’da toplam 29 binada inceleme gerçekleştirildi.

Valilik uyarı yaptı

Komisyon tarafından tutulan raporda Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 10, Çorlu’da 7, Süleymanpaşa’da 6, Kapaklı’da 5 ve Saray’da ise 1 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışma sonucu 28 binada yapı bütünlüğünü bozacak hasar tespit edilemezken 1 binada ise çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından depremle ilgili yapılan ikinci bir açıklamada ise "İlimiz Marmaraereğlisi açıklarında, bugün saat 13.59’da meydana gelen deprem nedeniyle meydana gelen hasarlı binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve hasarlı binaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



