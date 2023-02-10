HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem sonrası Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de yıkıldı

Deprem sonrası Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de yıkıldı

10.02.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de depremde yıkıldı.

Deprem sonrası Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de yıkıldı

Hatay'ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya'da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından yıkıldı.

qq

638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşaa edilen Habib-i Neccar Camisi, birçok depremi atlatmış ve tadilat görmüştü. İçerisinde cami, iki türbe, medrese ve şadırvan bulunan Habib-i Neccar, bölgeyi gezen turistlerin de ziyaret ettiği tarihi camiler arasında yer aldı.

Tarihi 7'nci yüzyıla dayanan cami ve avlusunda 19'uncu yüzyılda bir şadırvan da inşa edilmişti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı 19 bin 875 olduSon dakika: Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı 19 bin 875 oldu
Türkiye bu görüntüyü unutmayacak, herkesi ağlatan anlarTürkiye bu görüntüyü unutmayacak, herkesi ağlatan anlar
Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’
Anahtar Kelimeler:
deprem Antakya

En Çok Okunan Haberler

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Erdoğan'dan yağmacılara yönelik net mesaj!

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Hasarlı bina 5 gün sonra çöktü! İçeride kalan...

Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"

Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! "Fazla söze gerek yok"

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.