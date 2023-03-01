HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem sonrası enkaz altında kalan iki keçi 21 gün sonra kurtarıldı

Deprem sonrası enkaz altında kalan iki keçi 21 gün sonra kurtarıldı

01.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden 21 gün sonra enkazdan iki keçi sağ olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da, Besni ilçesinde 21 gün sonra iki keçi enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Pınarbaşı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın alt katında bulunan ambarda enkaz altında kalan iki keçi, depremden 21 gün sonra kurtarıldı.

“Traktör için geldik, keçilerin yaşadığını fark ettik”

Keçilerin sahibi Hacı Gülten, “Bu enkazdan sağ çıktık. 21 gün sonra traktörü çıkartmak için geldik. Keçilerimizin yaşadığını fark ettik. Kendi imkanlarımızla keçilerimizi canlı çıkarttık” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'daki depremde hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktıMalatya'daki depremde hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı
Bakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağızBakan Kurum: Bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız
'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman keçi

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.