Deprem sonrası okullar tatil mi? Bugün Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Açıklama geldi!

Mersin ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusu gündem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Adana Valisi Süleyman Elban merak edilen soruları yanıtladılar ve tatil haberini duyurdular.

DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

Marin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mersin İlimiz genelinde 06.02.2023 Pazartesi günü eğitime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık’da meydana gelen deprem, Mersin İlimizde de hissedilmiştir.

Çok geçmiş olsun.

İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

ADANA'DA DA TATİL OLDU

Adana Valisi Süleyman Elban tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir.

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." denildi

KAHRAMANMARAŞ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kahramanmaraş Valiliği daha önce yaptığı açıklamada, il genelinde okulların tatil olduğunu duyurmuştu.

"EN YÜKSEK SEVİYEDE ALARM VERDİK"

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."



