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Deprem tatbikatı neden 18.57'de? 12 Kasım deprem tatbikatı BUGÜN MÜ? Gözler saat 18:57'de!

12.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tatbikatı, Türkiye'nin 81 ili ile KKTC'de bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 18:57'de yapılacak. AFAD Başkanı Yunus Sezer, kısa mesaj (SMS) bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını ifade etti. Peki Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 12 Kasım deprem tatbikatı için gözler saat saat 18:57'ye çevrildi.

Deprem tatbikatı neden 18.57'de? 12 Kasım deprem tatbikatı BUGÜN MÜ? Gözler saat 18:57'de!

12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamanın ardından bir açıklama da AFAD Başkanı Yunus Sezer'den gelmişti. Bahsi geçen açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler 12 Kasım Cumartesi günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı neden 18.57'de? 12 Kasım deprem tatbikatı hakkında ayrıntılar haberimizde...

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE?

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUT POZİSYONU NEDİR?

ÇÖK KAPAN TUT TEKNİĞİ

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