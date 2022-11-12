Deprem tatbikatı neden yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı kaç dakika sürer? Tüm gözler saat 18:57'de!

Deprem tatbikatı bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 18:57'de yapılacak. Sarsıntı esnasında önce kendimizi korumamızı sağlayan çöp kapan tut hareketi tatbikat sırasında milyonlarca vatandaş tarafından yapılacak. 12 Kasım deprem tatbikatının kaç dakika süreceği merak konusu oldu. İşte deprem tatbikatı konusunda merak edilenler...

DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILACAK?

Deprem tatbikatı, Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de yapılacak.

Türkiye genelinde ilk kez yapılacak deprem tatbikatı esnasında telefonlara kısa mesaj gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurularda bulunulacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Deprem tatbikatı sadece birkaç dakika sürecek ve birçok kişi Çök – Kapan – Tutun tekniğini uygulayacak.

DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE?

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

ÇÖK - KAPAN - TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUTUN POZİSYONU NEDİR?



