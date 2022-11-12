HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem tatbikatı neden yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı kaç dakika sürer? Tüm gözler saat 18:57'de!

Deprem tatbikatı neden yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı kaç dakika sürer? Tüm gözler saat 18:57'de!

12.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tatbikatı 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek. AFAD Başkanı Yunus Sezer saat 18.57'de Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan tatbikata ilişkin detayları aktardı. Sezer, kısa mesaj (SMS) bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını ifade etti. Peki, Deprem tatbikatı neden yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı kaç dakika sürer?

Deprem tatbikatı neden yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı kaç dakika sürer? Tüm gözler saat 18:57'de!

Deprem tatbikatı bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 18:57'de yapılacak. Sarsıntı esnasında önce kendimizi korumamızı sağlayan çöp kapan tut hareketi tatbikat sırasında milyonlarca vatandaş tarafından yapılacak. 12 Kasım deprem tatbikatının kaç dakika süreceği merak konusu oldu. İşte deprem tatbikatı konusunda merak edilenler...

DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILACAK?

Deprem tatbikatı, Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de yapılacak.

Türkiye genelinde ilk kez yapılacak deprem tatbikatı esnasında telefonlara kısa mesaj gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurularda bulunulacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Deprem tatbikatı sadece birkaç dakika sürecek ve birçok kişi Çök – Kapan – Tutun tekniğini uygulayacak.

DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE?

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

ÇÖK - KAPAN - TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUTUN POZİSYONU NEDİR?

ÇÖK KAPAN TUT TEKNİĞİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehidin o görüntüleri yüzlerce kez paylaşıldıŞehidin o görüntüleri yüzlerce kez paylaşıldı
Ukraynalılar bayraklarını alıp sokağa fırladıUkraynalılar bayraklarını alıp sokağa fırladı
Bir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattıBir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattı
Anahtar Kelimeler:
deprem tatbikatı

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu

EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı

ABB Meclisi'nde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışması! AK Partili Köse: Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor

ABB Meclisi'nde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışması! AK Partili Köse: Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor

Cadılar Bayramı faciasında 156 kişi ölmüştü! Soruşturmadaki kilit isim evinde ölü bulundu

Cadılar Bayramı faciasında 156 kişi ölmüştü! Soruşturmadaki kilit isim evinde ölü bulundu

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.