Deprem toplanma alanları nerelerde var? Deprem tatbikatı nasıl yapılır? Olası bir afet durumunda toplanma alanları!

Deprem toplanma alanları ve deprem tatbikatının nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, yarın (12 Kasım 2022 Cumartesi) yapılacak olan Çök-Kapan-Tutun tatbikatı öncesi yaptıkları araştırmalara hız verdi. Deprem toplanma alanları e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

DEPREM TOPANMA ALANLARI NERELERDE VAR?

Deprem toplanma alanları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler için e- Devlette arama kutucuğuna "deprem toplanma alanı" yazılabilir ya da direkt Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranına girerek konuya ilişkin detayları öğrenebilirler.

DEPREM TOPLANMA ALANI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, e - Devlet Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranında il, ilçe, Mahalle / Köy seçeneklerini girerek kendilerine en yakın deprem toplanma alanını görebiliyor.

DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?

12 Kasım'da 81 ilde yapılacak olan deprem tatbikatında, tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde kısa mesaj ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Deprem tatbikatına öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilecek ve üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılmaları teşvik edilecek.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM TATBİKATI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12 Kasım deprem tatbikatı için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.”

AFAD'DAN DEPREM TATBİKATI MESAJI!

AFAD, Türkiye genelinde yapılacak deprem tatbikatı için telefonlara şu kısa mesajı yolladı:

"12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz."

