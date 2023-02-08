Deprem Yardımlaşma Seferberliği nedir?

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Ticaret Bakanlığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği, bir diğer deyişle e-Seferberlik başlattığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada "Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın çağrısının ardından elektronik ticaret pazar yerleri Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılmaya başladı. Deprem bölgesine uzaktan yardım göndermek isteyen vatandaşların elektronik ticaret pazar yerlerinden satın aldıkları ihtiyaç malzemeleri doğrudan afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılıyor. Siz de Deprem Yardımlaşma Seferberliği üzerinden depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek isterseniz;

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