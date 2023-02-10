Deprem destek kartı nedir? Nereden ve nasıl alınır?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, depremden etkilenen afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine para bağışında bulunmak isteyenler için AFAD, Türk Kızılay, AKUT, Ahbap, HAYTAP, UNICEF gibi yardım kuruluşlarının dijital deprem destek kartları bulunuyor. Kimi alışveriş siteleri üzerinden alabileceğiniz dijital destek kartlarının satışından elde edilen gelirlerin tamamı ilgili sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor. Siz de deprem bölgesindeki afetzedelere para bağışı yaparak destek olmak isterseniz aşağıdaki destek kartlarından dilediğinizi seçerek bağışınızı tamamlayabilirsiniz.

Deprem Dijital Destek Kartları

AFAD

AFAD Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

Türk Kızılay

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

AKUT

AKUT Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

Ahbap Derneği

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

HAYTAP

HAYTAP Deprem Bölgesindeki Canlara Dokumak İçin Sende Destek Ol Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

UNICEF

UNICEF Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

TOÇEV

TOÇEV Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

destekar

destekar Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.