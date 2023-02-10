Deprem destek kartı nedir? Nereden ve nasıl alınır?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, depremden etkilenen afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine para bağışında bulunmak isteyenler için AFAD, Türk Kızılay, AKUT, Ahbap, HAYTAP, UNICEF gibi yardım kuruluşlarının dijital deprem destek kartları bulunuyor. Kimi alışveriş siteleri üzerinden alabileceğiniz dijital destek kartlarının satışından elde edilen gelirlerin tamamı ilgili sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor. Siz de deprem bölgesindeki afetzedelere para bağışı yaparak destek olmak isterseniz aşağıdaki destek kartlarından dilediğinizi seçerek bağışınızı tamamlayabilirsiniz.
AFAD Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
AKUT Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
HAYTAP Deprem Bölgesindeki Canlara Dokumak İçin Sende Destek Ol Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
UNICEF Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
TOÇEV Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
destekar Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.
Trendyol'daki tüm deprem dijital destek kartlarına buradan, Hepsiburada'dakilere ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.