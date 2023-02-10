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Deprem destek kartı nedir? Nereden ve nasıl alınır?

10.02.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara maddi yardımda bulunmanın birçok yolu mevcut. Onlardan biri de deprem destek kartı satın alarak bağışta bulunmak! Peki, deprem destek kartı nedir? Nasıl ve nereden alınır?

Deprem destek kartı nedir? Nereden ve nasıl alınır?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, depremden etkilenen afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine para bağışında bulunmak isteyenler için AFAD, Türk Kızılay, AKUT, Ahbap, HAYTAP, UNICEF gibi yardım kuruluşlarının dijital deprem destek kartları bulunuyor. Kimi alışveriş siteleri üzerinden alabileceğiniz dijital destek kartlarının satışından elde edilen gelirlerin tamamı ilgili sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor. Siz de deprem bölgesindeki afetzedelere para bağışı yaparak destek olmak isterseniz aşağıdaki destek kartlarından dilediğinizi seçerek bağışınızı tamamlayabilirsiniz.

Deprem Dijital Destek Kartları

AFAD

Adsız tasarım (77)

AFAD Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

Türk Kızılay

Adsız tasarım (86)

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

AKUT

Adsız tasarım (81)

AKUT Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

Ahbap Derneği

Adsız tasarım (87)

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

HAYTAP

Adsız tasarım (77)

HAYTAP Deprem Bölgesindeki Canlara Dokumak İçin Sende Destek Ol Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

UNICEF

Adsız tasarım (81)

UNICEF Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

TOÇEV

Adsız tasarım (86)

TOÇEV Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

destekar

Adsız tasarım (88)

destekar Deprem Dijital Destek Kartı satın almak için buraya tıklayın.

Tamamı burada!

Trendyol'daki tüm deprem dijital destek kartlarına buradan, Hepsiburada'dakilere ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Deprem bölgesine nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine nasıl yardım ederim?
Deprem bölgesine alışveriş siteleri üzerinden nasıl yardım gönderilir? Deprem bölgesine alışveriş siteleri üzerinden nasıl yardım gönderilir?

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Anahtar Kelimeler:
deprem deprem afad kahramanmaraş pazarcık

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